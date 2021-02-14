خالد يوسف يعلن تعافيه من كورونا: «كل عيد حب وأنتم حاسين بنعيمه»

أعلن المخرج خالد يوسف، تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرًا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب خالد يوسف، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «في عيد الحب، بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام».

وتابع: «كل عيد حب وأنتم عايشين الحب وحاسين بنعيمه وبعذابه Happy Valentine’s Day، ده اللي قلته في عيد الحب في السنة اللي فاتت وكنت وعدت إني أكمل كلامي عنه وباذن الله أتمكن من تكمله الكلام عن أعذب وأحلى وأغلى قيمة إنسانية وهى الحب».

ومع نهاية شهر يناير الماضي أعلن المخرج خالد يوسف، إصابته بفيروس كورونا.

أصيب بالفيروس في يناير

وقال يوسف، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنا على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس».

وأضاف خالد يوسف «الحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها، دعواتكم أن تمر بسلام ودعواتكم لشقيقي الذي ما زالت حالته حرجة».

وحرص خالد يوسف، على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، بعد إعلان إصابته بكورونا، مؤكدا أن حالته مستقرة ولا يشعر بأي أعراض للفيروس.

دون أعراض

وكتب عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «لم أتمكن من الرد على آلاف الاتصالات والرسائل والتعليقات، التي غمرتني بمحبة وود، أرجو أن استحقه، ممتن لكم جميعًا على كرمكم في دعمي نفسيًا للتغلب على هذا الفيروس اللعين».

وأضاف خالد يوسف «أحب أن أطمئنكم أنني بخير، وليست لدي أي أعراض، ولا أشعر بأي شيء طرأ على صحتي وسعيد، وأنا أقول لكم إن محبتكم وتمنياتكم، هي أكبر دافع لي، كي أهزم فيروس كورونا، ولا أجعله ينتصر على إرادتي وجسدي، ولله الأمر من قبل ومن بعد».