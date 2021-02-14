روبي تتصدر بوستر ألبوم «حتة تانية».. صورة

كشف الموزع الموسيقي أمين نبيل محمد، عن بوستر ألبوم «حتة تانية»، التي تعود به الفنانة روبي للغناء بعد سنوات طويلة من الغياب.

وطرح أمين نبيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة البوستر، موضحًا أنّه يُشارك في الألبوم من خلال أغنية «أمك وأبوك»، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، قائلًا: «يا رب تعجبكم وألف مبروك لكل أصحابي وأخواتي اللي مشاركين في الألبوم».

وتتعاون روبي في الألبوم مع كل من أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وعزيز الشافعي وبلال سرور وأحمد زعيم ومحمد مدين وتوما وتميم وأحمد إبراهيم ورامي سمير، وهو من إنتاج وليد منصور.

شقة 6

في سياق آخر، تواصل الفنانة روبي، تصوير مسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة فقط، يحمل اسم «شقة 6»، وهو ينتمي المسلسل لنوعية الإثارة والغموض والتشويق بأحداث متصاعدة، ويشارك في بطولة العمل بجانب روبي، عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنان شريف سلامة، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة هيا فياض، بالإضافة للفنان الشاب حمزة العيلي، والفنانة الشابة ملك قورة، ومن تأليف شركة (Different Art )، السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) وإخراج محمود كامل.

أهو ده اللي صار

وكانت آخر أعمال الفنانة روبي، الدرامية، قبل 3 أعوام تقريبًا، من خلال مسلسل «أهو ده اللي صار»، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبًا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة، كان من المفترض عرض المسلسل في شهر رمضان من عام 2018، إلا إنه تم تأجيله بعد خروجه من خريطة عرض القناة التي كانت متعاقدة على عرضه.