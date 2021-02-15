حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بشخصية حيوية ونشيطة، ويحب الاكتشاف؛ لذلك هو كثير الأسئلة ولا يُمكن إحباطه بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدفعك للانطلاق وقد تقضي مع من حولك أوقاتا طيبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدعمك ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس ماجدة ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 نوفمبر.