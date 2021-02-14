مواعيد امتحانات الترم الأول للمرحلتين الابتدائية والاعدادية.. تبدأ 28 فبراير

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنَّ الدولة المصرية نجحت في استئناف العام الدراسي الماضي، رغم الظروف بالغة الصعوبة التي تعتبر أكثر قسوة مما تمر به البلاد في هذا العام.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن لإعلان كل التفاصيل الخاصة بـ امتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استكمال الفصل الدراسي الثاني، 11 قراراً بشأن الامتحانات وموعد عودة الدراسة واستئناف الدراسة بجميع المراحل.

مواعيد امتحانات الترم الأول للمرحلتين الابتدائية والاعدادية

أشار وزير التعليم، خلال المؤتمر، إلى أنَّ سنوات النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي سيتمّ عقد امتحان واحد مجمع في جميع المواد ليوم واحد فقط لكل سنة دراسية من تلك السنوات.

ـ امتحانات الصف الرابع الابتدائي 28 فبراير.

ـ الصف الخامس الابتدائي الإثنين الموافق 1 مارس.

ـ الصف السادس الابتدائي الثلاثاء الموافق 2 مارس.

ـ الصف الأول الإعدادي الأربعاء الموافق 3 مارس.

ـ الصف الثاني الإعدادي، الخميس 4 مارس.

وبالنسبة للمرحلة روضة الأطفال وحتى 3 ابتدائي، أوضح وزير التعليم أنَّه لن يتمَّ عقد امتحاناتهم في لجان كما كان معهودًا من قبل.

أما بالنسبة للشهادة الإعدادية، قال شوقي: إنَّه كان يتمّ إجرائها على مرحلتين، وحاليًا سيتمّ إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية في لجان تقليدية بنهاية العام.

وأكّد وزير التعليم، أنَّه سيتمّ وضع جدول الامتحانات الخاص بالشهادة الإعدادية: «الشهادة الإعدادية معندهمش تيرم أول، هيمتحنوا الترم الثاني امتحان واحد في آخر السنة».

أما الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي سيتمَّ عقد امتحانات ورقية مجمعة لهم في آخر كل شهر في المدرسة وفق وزير التعليم، مؤكدًا لن يتمّ عقدها «لا من البيت ولا أبحاث».

وأضاف شوقي قائلاً: «هيبقى امتحانات مجمعة ورقية كل شهر، يعني امتحان في آخر مارس على اللي الطلاب دروسه في مارس، وامتحان آخر إبريل على اللي تمّ دارسته في أبريل، ومش هيبقى فيه امتحان تيرم تاني».

وتابع وزير التعليم: «هيبقى امتحان التيرم الأول مع امتحانات الشهرية الثلاثة هنحسب مجموعهم وده يعديه السنة، ومش هيبقى فيه امتحانات ليهم آخر العام».