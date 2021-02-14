بعد العوضي وياسمين عبدالعزيز.. ريهام حجاج تحتضن زوجها احتفالا بعيد الحب

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بمناسبة عيد الحب عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصورو الفيديوهات «إنستجرام».

واحتضن «حلاوة» زوجته «ريهام» في الصورة، وعلقت عليها قائلة،«كل عيد حب وأنت حبيبي».

يأتي ذلك بعدما لاقت صورة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنان أحمد العوضي إعجابًا كبيرًا من جمهور السوشيال ميديا، بمناسبة عيد الحب، والتي يظهر خلالها الثنائي في حضن بعضهما البعض.

- أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

واحتضن الفنان أحمد العوضي، زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد الحب، وظهر ذلك خلال صورة جمعتهما، واكتفي «العوضي» بالتعليق بقلب على الصورة.

- آخر أعمال الفنان أحمد العوضي وياسمين

ويتعاون الثتائي معا في مسلسل «اللي مالوش كبير»، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021 ، ويعتبر عيد الحب الأول لهما بعد الزواج .

- قُبلة ريهام حجاج لزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

ولم تكن تلك المرة الأولي التي تستعرض خلال ريهام حجاج حبها لزوجها، حيث احتفلت بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، ونشرت مجموعة من الصور الجريئة التي صاحبتها قبلات، والتي كانت منهم تقبيل ريهام حجاج لزوجها بقوة في وجهه، ونالت الصورة عدة تعليقات من قبل الجمهور وكان أبرزها: «عنيفة اوي يا ريهام مش كدة والحب مش كدا اهدي شوية».

- زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة

وفي يناير 2019 تزوج محمد حلاوة من ريهام حجاج بشكل رسمي، بعد طلاق حلاوة من ياسمين عبدالعزيز.

وكانت ريهام قد تعاقدت على تقديم مسلسل «وكل ما نفترق» للموسم الرمضاني 2021، وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي.