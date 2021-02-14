أحمد عز يكشف تفاصيل أول قصة حب له: «شعرت بانجذاب ناحيتها»

كشف الفنان أحمد عز، تفاصيل قصة الحب الأولى له في حياته، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الحب، قائلًا: «كانت زميلتي في الفصل، ودي كانت أول قصة حب أعيشها».

وقال أحمد عز، خلال حواره مع الزميل خالد فرج، رئيس قسم الفن، في برنامج «وش تاني»، إن تلك القصة تعود إلى فترة دراسته بالمرحلة الإعدادية، وكان زميلًا لها داخل الفصل، قائلًا: «شعرت بانجذاب شديد تجاه تلك الفتاة».

واستعرض أحمد عز، الصفات التي يحب أن تتوافر في المرأة التي ينجذب لها، قائلًا: «أحب المرأة صاحبة الشخصية القوية بشكلٍ عام».

هجمة مرتدة

ويُشارك الفنان أحمد عز، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل يحمل اسم «هجمة مرتدة»، والذي يواصل تصويره حاليًا، حيث يُجسد فيه دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسؤولي الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبري، والفنان صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من الشباب.

الجريمة

وتعاقد الفنان أحمد عز، مؤخرًا على بطولة فيلم جديد، باسم «الجريمة» والذي يتعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، ويُشارك في البطولة كل من منة شلبي وماجد الكدواني، حيث أشاد بقصة الفيلم واختلافها عن سابق أعماله السينمائية، فضلاً عن جودة السيناريو المكتوب بحرفية شديدة، وفقاً لكلامه.