إحدى وسائل «التعلم عن بعد».. ترددات القنوات التعليمية للطلاب

عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا يوضح خطوات سير العملية التعليمية خلال الترم الثاني من العام الدراسي 2021، مؤكدُا أن كل أجهزة الدولة، تجتهد من أجل حماية أبنائنا الطلاب من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «شوقي»، أن الوزارة مستمرة في إنتاج وبث المحتوى التعليمي على القنوات التعليمية، من أجل مساعدة الطلاب على استكمال الدارسة عن بُعد.

وتابع: «نصحنا الولاد اللي مش عايزين يحضروا في المدارس بسبب كورونا، ممكن إنهم يتابعوا القنوات التعليمية».

وتستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تردد القنوات التعليمية الجديدة، بعد إعلان وزير التربية والتعليم عن كونها واحدة من أهم طرق التعلم عن بعد..

قناة مدرستنا 1

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة مدرستنا: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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وتبث القناة برامجها للصفوف من الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، وكذلك لجميع سنوات المرحلة الإعدادية.

قناة مدرستنا 2

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: -12206

الاستقطاب: رأسي

معدل ترميز: 27500

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قنوات مصر التعليمية

وتتضمن مجموعة قنوات مصر التعليمية، وهي قناة مصر التعليمية 2021، وقناة مصر التعليمية مباشر، والقناة التعليمية المصرية 1، ويمكن متابعتها عبر الترددات الآتية عبر القمر الصناعي النايل سات:

قناة مصر التعليمية 2021

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 11747

الاستقطاب: رأسي

معدل ترميز: 27500

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قناة مصر التعليمية مباشر

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

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وتغطي البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الابتدائية وأيضًا المرحلة الإعدادية .

قناة التعليمية المصرية 1

القمر الصناعي: النايل سات

تردد: 11757

الاستقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

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وتغطي البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية.