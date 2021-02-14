بحيلة ماكرة.. عاطل يخفي 5 ملايين جنيه حصيلة بيع مخدرات في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عاطل من محافظة قنا، بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة، فضلا عن ثبوت قيامه بغسل الأموال المتحصلة من تجارته، فى صورة عمليات بنكية بمختلف البنوك، وشراء عقارات وسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالته الشرطة إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وزادت حصيلة الأموال الناتجة للمتهم عن تجارة المواد المخدرة ، حتى قاده تفكيره لوسيلة يخفى بها مصدر هذه الأموال، حيث بدأ فى فتح حسابات فى مختلف البنوك، بجزء من هذه الأموال، بينما خصص جزء آخر لشراء عقارات وسيارات في محافظة قنا، محاولا إضفاء المشروعية عليها، لكن تعاملاته البنكية والتجارية كانت بداية النهاية له.

قطاع مكافحة المخدرات

عملية ضبط المتهم فى محافظة قنا، جاءت استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل أحد العناصر الإجرامية بقنا، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

سحب وإيداع

كشفت التحريات التى باشرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والمتهم المقبوض عليه، عن إجرائه عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

عقارات وسيارات

وكشفت التحريات المكثفة التى جرت حول نشاط المتهم، إمعانا منه في إخفاء مصدر تلك الأموال، عن قيامه بشراء عدد من العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

5 ملايين جنيه

وأظهر الفحص الذي باشرته أجهزة الأمن، أن قيمة الممتلكات التي بحوزة المتهم والتى جاءت نتيجة نشاطه الإجرامي في بيع المواد المخدرة وترويجها، بلغت 5 ملايين جنيه.