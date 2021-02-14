سامح عبدالعزيز ونانسي صلاح يحتفلان بعيد الحب: «ربنا يحمينا وخلاص»

احتفلت الفنانة نانسي صلاح، والمخرج سامح عبدالعزيز، بعد الحب، وذلك في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما قبل عدّة أسابيع.

ونشرت نانسي صلاح، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لها برفقة سامح عبدالعزيز، قائلة: «عيد حب سعيد.. أو بمعنى أدق ربنا يحمينا وخلاص».

نانسي صلاح، خريجة إعلام جامعه القاهرة، شاركت في عدد من المسرحيات على مسرح جامعة عين شمس، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية المميزة أبرزها مسلسل «أبو العروسة»، أمام سوسن بدر وسيد رجب، وعرض لها مؤخرا مسلسل «أسود فاتح»، أمام هيفاء وهبي، وأصيبت أثناء تصوير المسلسل في تفجيرات مرفأ بيروت، لتتلقى 8 غرز في يدها الشمال.

كما شاركت نانسي صلاح في مسلسل «طلقتك نفسي»، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة وتصدر التريند حينها.

وظهرت خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، وحكت قصة مؤثرة أبكت الحضور والمشاهدين، حيث روت قصة انفصال والديها وأخذها والدها وهي تبلغ من العمر 3سنوات وأخفاها عن والدتها إلى أن أصبحت شابة، وحاولت أن تقنع والدها أن تلتقي بأمها فرفض، فقررت دخول مجال الإعلانات آملا منها أن تجد والدتها.

حرب أهلية

ويُشارك سامح عبد العزيز، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل «حرب أهلية»، للفنانة يُسرا، وهو من تأليف أحمد عادل.

وانطلق تصوير «حرب أهلية» قبل أيام، بعد تعافي الفنانة يسرا، من فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، والتي ما زالت تعاني من بعض الإرهاق النفسي والجسدي، ولكنها مضطرة، حسب مصادر من داخل العمل، للنزول إلى «لوكيشن التصوير» مع اقتراب حلول شهر رمضان.