القليوبية تبدأ أكبر حملة تطهير للطريق الزراعي.. وعقوبة قاسية للمخالفين

وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنذارا شديد اللهجة للمتعدين على حرم الطريق الزراعي بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المدن، كل في نطاقه، بشن حملات يومية، في إطار أكبر حملة لتطهير جانبي الطريق من التعديات الصارخة ومعارض السيارات والمصانع والورش المخالفة حتي يعود الطريق لرونقة.

وأكد المحافظ علي ضرورة الحفاظ علي حقوق الدولة في أراضيها، خاصة الزراعية منها، مؤكدا إحالة المخالفين للنيابة العسكرية وتكليفهم بإعادة زراعة الأراضي التي قاموا بتوبيرها من أجل مشروعات المخالفة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الأربعاء لحملة تطهير الطريق الزراعي بنطاق مركز ومدينة قليوب من مخالفات المعارض المختلفة التي غزت حرم الطريق وتسبب رفي مشكلات مرورية ولم توفق أوضاعها.

وتضمنت جولة المحافظ المرور على كافة مستشفيات المحافظة، تحت التطوير ببنها والقناطر الخيرية وطوخ وكفر شكر وحميات العاصمة ومستشفي قها لعزل مرضي فيروس كورونا.

وأكد الهجان خلال الجولة التي استمرت عدة ساعات أنه يولي اهتماما خاصا بملف مستشفيات المحافظة تحت التطوير، خاصة وأن معظم مستشفيات المحافظة دخلت التطوير دفعة واحدة، مشيرا إلى أنه يقوم بمتابعة الملف يوميا مع الجهات المختصة من شركات وجهات منفذة ووزارة ومديرية الصحة حتى يتم إنهاء كافة الأعمال ودخولها الخدمة.

ووعد المحافظ بحدوث طفرة في كافة الخدمات الصحية بالمحافظة بدخول هذه المستشفيات الخدمة اعتبارا من العام المقبل تباعا.

وفيما يتعلق بمستشفى قها للعزل الصحي لمرضي كورونا، أكد المحافظ علي ضرورة أن يظل المستشفى على درجة الاستعداد الكامل للموجة الثانية، واستمرار حالة الطوارئ به، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى وجود 30 حالة إصابة مؤكدة تحت العلاج داخل المستشفى.

وأثنى المحافظ على جهود الفريق الطبي بالمستشفي ومديرية الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المستشفى كان حائط صد قوي في مواجهة الفيروس لخدمة كل المرضى على مستوى الجمهورية وليس القليوبية فقط.

وبالنسبة لمستشفي طوخ، أكد الهجان أن سبب تاخر الأعمال في المستشفى كان بسبب بعض التعديلات التي طلبها في التصميم الجديد ليكون مستشفى متكاملا وليس مركز طوارئ فقط، خاصة وأنه يخدم أكبر مركز في المحافظة وحوادث الطريق الزراعي، مؤكدا أنه سيكون مستشفى علي طراز عالٍ.

أما بالنسبة لمستشفي بنها العام، فأكد المحافظ أنه تواصل مع مسؤولي تنفيذ أعمال التطوير ووعدوا بحل كافة المشكلات ودفع الأعمال المتعثرة به.

وعلى هامش جولته، التقى المحافظ أحد العاملين، الذي شكا له من تأخر مرتبات بعض الموظفين في هيئة المستفيات التعليمية منذ شهرين، وعلى الفور كلف المحافظ الدكتور أمنية محمود، مدير المستشفى، بالتدخل لحل المشكلة وأكدت أنها خاطبت الهيئة وجاري توفير الاعتماد الخاص بالمرتبات المتأخرة.

وقال المحافظ خلال تواجده بمشروع مستشفى كفر شكر أنه جاري مخاطبة التموين الطبي لبدء تجهز المستشفى ليدخل الخدمة فورا بعد حل كافة المشكلات المتعلقة بتأخر دخول المستشفى الخدمة بنسبة تصل إلى 97%.

وأعلن المحافظ أنه يجرى حاليا تغيير شبكة الغازات بمستشفي حميات بنها تلافيا لمشكلات سقوط الشبكة القديمة، التي كانت تقوم على نظام الاسطوانات، وكادت أن تسبب كوارثا، مشيرا إلى أنه خلال 3 شهور ستحل المشكلة نهائيا بعد تركيب الشبكة الجديد لتغطي المستشفى بالكامل وليس العناية المركزة فقط بطاقة 10 آلاف لتر غاز بجانب تطوير 27 سرير عناية مركزة موجودة بالمستشفي للقلب والأطفال الحميات والرعاية المركزة العامة.