تعرف على حدود الإنذار والفصل لعداد الكهرباء الأحادي والثلاثي

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة لاستبدال العدادات التقليدية القديمة بعدادات حديثة ومطورة كمسبق الدفع والذكية للحد من تدخل العنصر البشري وللقضاء على قراءات العدادات الشاذة وأخطاء الفواتير.

وقامت شركات توزيع الكهرباء بتوفير منافذ متعددة لشحن العدادات مسبقة الدفع مع تقديم كل الدعم والتوعية للمشترك لاستخدام شحن كارت الكهرباء.

إضاءة لمبة البيان عند الوصول لحدي الإنذار الفصل

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه توجد بالعداد مسبق الدفع لمبة بيان في واجهة العداد تضيء عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار وتضيء ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن حد الإنذار 30 جنيهاً وحد الفصل 20 جنيهات للعدادات الأحادي بينما حد الإنذار 40 جنيهاً وحد الفصل 30 جنيهات للعدادات الثلاثية.

كيفية شحن كارت العداد بمنفذ فوري

- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء.

-توجهي إلى أقرب منفذ لفوري.

-اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابعة لها.

- أدخل الكارت فى ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات إن وجدت.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى حسب رغبتك.

-أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم دوسي على زر العداد، لتظهر لكِ القيمة المادية المتاحة (التي شحنتِ بها).

كيفية شحن كارت العداد بالفيزا

- أولًا تحميل تطبيق سهل (GTPay) الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

-سجل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

-اختر تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

-اختر شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغطي توجه بالدفع.

-أدخل الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء.