أستاذ أمراض القمح: التسميد المتوازن يزيد الإنتاجية ويقاوم الصقيع

قال الدكتور أحمد جاد الله، أستاذ أمراض القمح بمركز البحوث الزراعية، إن التسميد المتوازن للعناصر الكبرى والصغرى للقمح يساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول وأيضاً لمقاومة الصقيع خاصة مع توقع انخفاض درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، خاصة يومي 16 و17 فبراير حسب المتوقع.

وأضاف جاد الله، خلال قافلة إرشادية بمنطقة تعاونيات برج العرب الزراعية والتي نظمها الإعلام الريفي بمديرية زراعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أنه من الضروري تغيير السلالات كل فترة زمنية للتحايل على تغيير الفطر لسلالته والتحور الجيني وضرورة إقتناع المزارعين بتغيير السلالة كل فترة رغم أن الصنف الموجود يعطي إنتاجية عالية وإتباع السياسة الصنفية أي زرع الصنف المناسب في المكان المناسب.

وتحدث أستاذ أمراض القمح، عن القمح والعناية به بدءاً من إختيار الصنف المناسب والتسميد والعناية ثم قدم سيادته شرح تفصيلي عن أصداء القمح ومنشأه وكيفية إنتقاله للقمح وانه غير سنوي.

من جهته تحدث المهندس أشرف صابر، من إدارة حماية الاراضي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، عن قانون حماية الأراضي وعقوبات التعدي على الأراضي الزراعية وإجراءات إستخراج تصاريح البناء وشروطها.

جاء ذلك استمراراً لأنشطة مجلس الإعلام الريفي برعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ورئيس مجلس الإعلام الريفي، والمهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي وبتوجيهات المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي وأمين سر المجلس، و المهندسة منال محمد شوقي الليثي مدير إدارة الإرشاد الزراعي.

ونظمت القافلة بناء على طلب المزارعين حسب احتياجاتهم، وهو ما تمثل من حضور رئيس الجمعية المشتركة، ورئيس جمعية الغربانيات، و رئيس جمعية كرم خضر، ورئيس جمعية ابو حمده الزراعية، و مدير جهاز تحسين الأراضي بمنطقة برج العرب.