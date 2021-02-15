حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجدي بالقدرة الكبيرة على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاته لتنفيذ الصواب، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد وتجنب التحديات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الشخصية من أي تدخل وقد تنجح في تحويل بيتك إلى قلعة ضد العدوان الخارجي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي، الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.