وزير التعليم العالي: الحضور يومين للكليات النظرية و4 للعملية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أقصى حضور لطلاب الكليات النظرية بالجامعات سيكون يومان فقط اسبوعيًا، بينما طلاب الكليات العملية سيتراوح ما بين 3 لـ4 أيام أسبوعيًا، موضحًا أن الجامعات تُطبق التعليم الهجين، وهو مزيج بين التعليم وجهًا لوجه أو ما يُسمى التعليم التقليدي، وبين التعليم عن بعد.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التعليم عن بعد من الممكن وضع كثيرًا من المقررات النظرية فيه، ويستطيع الطالب من خلال المنصات التعليمية أن يطلع على دروسه من المنزل أو من أي مكان آخر، دون الحاجة للذهاب إلى الكلية، وهذا يكون فعالا في الكليات النظرية إلى حد ما، موضحًا أنه يتم تقسيم الدفعات الجديدة لثلاثة دفعات.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن التعليم عن بعد لن يستطيع أن يعوض الطلاب عن البرامج التعليمية والعملية سواء داخل المعامل أو الورش، «إحنا هنا بتتكلم عن كليات الطب وطب أسنان والتمريض والزراعة وعلوم وحاسبات ومعلومات وغيرها»، فتلك الكليات تتطلب تدريبا عمليا يجب أن يكون وجها لوجه.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي في المدرجات، «المدرج له سعة معينة، أول ما يصل ليها يتم غلقه، محدش يخش فوق العدد المطلوب، بس هل ده بيتم في الـ 27 جامعة حكومية في 27 محافظة، أكيد لا، أكيد هنلاقي إخفاق أو تقصير من هنا أو هنا، وده اللي شغالين عليه، وفيه لجان تتابع هذه الأمور».

وتابع: «موضوع جائحة كورونا صعب على العالم كله، بس إحنا عملنا مجهود ونجحنا فيه السنة اللي فاتت، ونبني على خبراتنا عشان نحقق هذه المعادلة الصعبة، وهي استمرار العام الدراسي وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع الخدمي، وفي نفس الوقت الحفاظ على مستقبل الطلاب».