عبدالغفار: مينفعش الطلاب يبقوا عاوزين يلغوا الدراسة وهم على الكافيهات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن عودة الدراسة والامتحانات ستكون يوم السبت الموافق 27 فبراير، كما أن الامتحانات سيجري تنفيذها بالنظام الورقي المتبع من قبل، ولن تكون «أون لاين» أو في شكل أبحاث كما حدث من قبل، ولكن ستجري كما تم الإعلان عنها مسبقا في بداية العام الدراسي الحالي: «الامتحانات هذا العام ورقية وليست أون لاين».

وشدد «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، على أنه لن يتم حذف أي من المناهج الدراسية أو حذف وحدات بعض المواد، حيث سيكون التعليم فيما بعد ذلك عبر نظام الهجين، وجرى تحديد يومين يذهب فيهما الطلاب إلى الجامعات بالكليات النظرية، ومن 3 لـ4 أيام للكليات العملية.

وقال إنه بالنسبة للطلاب الذين أنتظموا في الدراسة منذ يوم 17 أكتوبر وحتى بداية يناير يعلمون جيدا جداولهم الخاصة بالحضور للجامعات: «مفيش مفاجآت ولا يوجد جديد في الفصل الدراسي الثاني فيما يخص التعليم الجامعي».

وأوضح أن الوزارة لديها لوئح وقوانين تعفي أي طالب لديه عذر أو مصاب بكورونا من الحضور أو الامتحان، حيث إن الطالب الذي يريد تأجيل العام الدراسي سيكون من حقه التأجيل، أو الامتحان في الدور الثاني: «من لديه عذر يقدمه، وعندنا لوائح وقوانين بننظر بها، وبنعتبر أي حاجة ليها علاقة بكورونا عذر مقبول، ومعندناش إجبار إن الطالب ينزل وهو عنده تخوف».

وتابع: «مينفعش الطلاب يطالبوا بإلغاء مناهج والدولة بتستثمر فيهم، ومينفعش يقولوا كدة وهما على الكافيهات أو في النوادي وييجي على التعليم يقولوا احذفلنا حاجة، وإن اضطررنا لمد العام الجامعي مثلما حدث العام الماضي سنفعل ذلك».