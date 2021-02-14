ضبط 4 تحرشوا بطالبة في الجامعة الأمريكية وسرقوا صديقها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 4 متهمين، انتحلوا صفة ضباط وأفراد شرطة، وسرقوا مبلغا ماليا من طالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وتحرشوا بطالبة من ذات الجامعة، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معهم.

سرقة وتحرش

وكان قسم شرطة التجمع الأول، تلقى بلاغا من طالب وطالبة بالجامعة الأمريكية، بتعرضهما لوقائع سرقة وتحرش، من 4 أفراد زعموا أنهم ضباط وأفراد شرطة.

تحريات الشرطة

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين، حيث كشف الفحص الأولي عن أن المجني عليه الأول يقيم بمنطقة مصر الجديدة، بينما تقيم الطالبة المجني عليها بسكن طالبات الجامعة الأمريكية، كما تبين أن المتهمين كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، ومن بينهم فرد شرطة مفصول.

تحديد وضبط المتهمين

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهمين، حيث تم استهدافهم بعد تحديد مكان تواجدهم، وهم أحمد محمد أحمد ‏23 سنة، مشرف أمن كومباوند فيلار، ومقيم بمصر القديمة، ومحمود عنتر متولي، 38 سنة، مشرف أمن كومباوند «فرد شرطة مفصول»، من محافظة البحيرة، وحمدي زكريا حسن، 44 سنة، مشرف أمن بكومباوند ومقيم البحيرة، وأحمد رمضان إبراهيم 26 سنة، سائق من محافظة البحيرة.

طبنجة صوت

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزة الشرطي المفصول، طبنجة صوت وعدد ثلاث طلقات تستخدم لذات السلاح، وتحرر محضر بالواقعة، كما تم ضبط 500 جنيه مع متهم آخر.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين بما جاء في بلاغ المجني عليهما، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدوا أن السيارة التى كانوا يستقلونها ملك المتهم الرابع، وهي السيارة التي تقوم بتوصيل الأمن الإداري بالكومباوند إلى السكن الخاص بالموظفين، وجرى التحفظ على السيارة بمعرفة قوات الشرطة بقسم شرطة أول التجمع، وتحرير محضر ملحق بمحضر بلاغ المجني عليهما، وجرى اقتياد المتهمين إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم.