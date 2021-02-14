مدير تطوير العشوائيات: محدش هيشتكي من سكان العمارات الـ8 على النيل

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير مناطق العشوائيات، إنه بنهاية ديسمبر، سيتم الانتهاء من كل المباني في منطقة مثلث ماسبيرو، وستشبه منطقة القاهرة الخديوية، والمباني ستكون فاخرة، وستتواجد عمارة كبيرة مكونة من 18 دور، وسيظهر جمالها في التشطيبات، وليس في الوقت الحالي، وسيسكن العمارات نحو 5 آلاف فرد في مثلث ماسبيرو، بجانب وجود فنادوق ووجود مباني إدارية، وتابع: «محدش هيشتكي خالص».

وأضاف «صديق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المشروعات لا يتم فقط التركيز على البناء، لكن تشمل تغيير البيئة، وتحسين حياة الأشخاص إلى الأفضل ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.

وتابع: «أهالينا اللي كانوا ساكنين في العشوائيات تم إتاحة 5 اختيارات لهم، أما الناس اللي ساكنة على الكورنيش لن يتم تهجيرهم أو إعاشتهم في مستوى غير المستوى الذين يعيشون فيها وسيتم إتاحة لهم خيارات على النيل مرة أخرى والسكن بمباني أكبر بقيمة استثمارية كبيرة، ولن يمكن عدم هد العمارات الثمانية على النيل لأنها ستكون شاذة عن الباقي وشكلها مختلفة لذا سيجب تغييرها في الوقت الحالي وهذه العمارات ليست طابع عمراني مميز لذا سيتم هدهم من أجل بناء عمارات بشكل أفضل تناسب التصور الجديد الذي تقدمه الدولة كما سيتم إتاحة للساكن التمليك من خلال التقسيط وكذلك إتاحة التأجير له بشكل جديد».

واستطرد: «شكلنا لجنة من الاستثمار العمراني وسيتم تقييم العقارات من أجل تحقيق مصلحة الساكن وصاحب السكن أيضا مع عدم الإضرار بهم أو تقديم تعويض قليل لهم لا يوفر حياة كريمة ونحن نسعى لهدم هذه العقارات لأن المباني الجديدة تحتاج مساحة كبيرة وفراغات واسعة، ولكن لن يتم تعويض السكان بشقق بنفس المساحات الكبيرة لكنها ستكون بنفس القيمة الإيجارية».

وأشار إلى أنه لن يحدث أي تغيير في المقطقة، دون إجراء نقاش مع السكان والاستماع لاقتراحات الناس، وأعتقد أن الخيارات التي ستتطرحها الدولة، سيوافقون عليها، وسنصل إلى نقطة اتفاق بين الدولة وسكان هذه العقارات.