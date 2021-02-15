وزير التعليم: سنكشف عن عدد الطلاب في لجنة الامتحان خلال أيام

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة التفاصيل الكاملة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها داخل لجان الامتحانات لاختبارات سنوات النقل.

وأشار شوقي لـ«الوطن»، إلى أنه يجرى في الوقت الحالي تدارس المخطط النهائي حول عدد الطلاب المقترح وجوده في اللجنة الامتحانية الواحدة، مع مراجعة خط سير الاجراءات الاحترازية بدءًا من دخول الطلاب إلى اللجنة الامتحانية وصولا لختام اليوم الامتحاني، وكلها إجراءات حينما سنعلن عنها سنكون هدفنا الأول والأخير هو صحة الطالب وأن يؤدي الامتحان بلا خوف أو ضغينة.

وزير التربية والتعليم: انطلاق الفصل الدراسي الثاني 10 مارس

يذكر أن وزير التربية والتعليم قد كشف في مؤتمر صحفي مساء الأحد، عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني فى 10 مارس المقبل، موضحًا أنَّه سيتمّ عقد امتحانات الطلاب لكل سنة دراسية على حدة، وذلك لمنع التجمعات داخل المدارس، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا

وتحدث شوقي أيضا في المؤتمر الصحفي للوزارة، أن مجموعات التقوية ستعود للعمل يوم 10 مارس المقبل، مع تطبيق أقصى الاجراءات الاحترازية المشددة بالمدارس

شوقي : الحضور للمدارس اختياري وليس إلزاميا

وأيضا تحدث أنه تقرر رفع الغياب مع بداية فعاليات الفصل الدراسي الثاني، حيث سيتوجه ولي الأمر الراغب في عدم حضور أبنه إلى المدرسة لتوقيع تعهد كتابي يعلن فيه رغبته في عدم ذهاب أبنه للمدرسة خلال الفصل الدراسي الثاني، مع التزام الطالب الكامل بمتابعة الحصص عبر المنصات الإليكترونية ومواقع التعلم عن بُعد