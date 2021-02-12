«س» و«ج».. كل ما تريد معرفته عن خريطة الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

يترقت الملايين من طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالدعبد الغفار، وعضوية رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، بشأن تحديد الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، وآليات ونظام الدراسة به، حيث كشفت مصادر أن الاجتماع سيكون خلال الأسبوع المقبل، بعد الاطلاع على الموقف الحالي بشان الوضع الوبائي لفيروس كورونا من قبل اللجنة العليا للأزمات.

وفي النقاط التالية تسعترض «الوطن»، أبزر الأسئلة والإجابات عن الفصل الدراسي الثاني وفق ما صرح به عدد من رؤساء الجامعات:

س ـ متى سينطلق التيرم الثاني؟

- بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة آواخر شهر مارس المقبل، وفق ما كشف عنه عدد من رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي.

س - هل تم تحديد الخريطة الزمنية الخاصة بها؟

- لم يتم تحديدها حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للمجلس، المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل، وقبل انعقاد امتحانات الترم الأول، وفقًا لما أكدته مصادر.

س - ماذا عن النظام التعليمي المقرر تطبيقه خلال الفصل الدراسي الثاني؟

- من المقرر أن يتم استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين في الدراسة، وفقًا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات، بداية من العام الجاري من خلال الدمج ما بين نظامي التعليم عن بعد والتعليم التقليدي.

س ـ هل سيتم تقليل أيام الحضور للطلاب؟

- نظام التعليم الهجين، يتيح للجامعات تقليل الكثافات الطلابية والتوسع من نظام الدراسة «أون لاين»، التعليم عن بعد، حيث سيتم التعامل في المحاضرات بالنسبة للكليات العملية والنظرية مثلما كان في التيرم الأول، 3 أيام أسبوعيا كحد أقصى للحضور في الكليات المظري، و4 أيام كحد أقصى للحضور للكليات العملية، إلا وظهرت مستجدات لكورونا غيرت من الملامح المطبقة في التيرم الأول.

س ـ ماذا عن الاستعدادات للتيرم الثاني؟

- الجامعات بدأت في تحميل المناهج الدراسية والمقررات على المنصات التعليمية المختلفة سواء التي تتبع الجامعات ذاتها أو المنصة الموحدة.

س ـ ماذا عن الإجراءات الاحترازية المتبعة؟

- أكد عدد من رؤساء الجامعات أنه سيتم الإلتزام بنفس الإجراءات المتبعة في التيرم الأول، مع التشديد على الالتزام بإرتداء الكمامة