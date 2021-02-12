خطوات التقديم للالتحاق بجامعة الجيزة الجديدة في الفصل الدراسي الثاني

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2020-2021 بأيام، أعلنت جامعة الجيزة الجديدة، فتح باب القبول بكلياتها، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تفاصيل التقدم لجامعة الجيزة الجديدة.

كليات جامعة الجيزة الجديدة

وتضم الجامعة كليات:

- الطب، طب الأسنان، الصيدلة، إدارة الأعمال والاقتصاد والسياسة، وتكنولوجيا المعلومات.

- ومن المرتقب إطلاق أحدث كلياتها وهي كلية الهندسة للعام الأكاديمي المقبل.

خطوات التقديم للالتحاق بجامعة الجيزة الجديدة

يتم لتقديم من خلال عدة خطواتها، وهي:

- فتح الموقع الإلكتروني للحامعة وهو www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الإلكترونية.

- دفع مصاريف الاستمارة وقيمتها «1500جنيه»، من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

- إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL).

- كما يمكن إرسال نسخ إلكترونية من المستندات عبر الاستمارة الإلكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، وأنه لعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الإلكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/.

- فور استكمال جميع المتطلبات المذكورة، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية.

- بعد ذلك يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة.

- وفي الخطوات الأخيرة يتم إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.

أسعار مصروفات جامعة الجيزة الجديدة

كلية الطب: 151.450 جنيه.

كلية طب الأسنان: 145.700 جنيه.

كلية الصيدلة: 107.750 جنيه.

كلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الاقتصاد والسياسة: 122.700 جنيه .