رئيس «باطنة عين شمس» يكشف أضرار زيادة أو نقص المناعة

قدم الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، نصائح طبية للمشاهدين بعد قرار عودة الدراسة، قائلا إن جائحة كورونا فرضت على الجميع تطوير الذات والاستفادة من الوضع الحالي، إذ أنه في بداية العام الدراسي جرى تطبيق ما يسمى بالتعليم الهجين، أي جزء يحضره الطلاب بالمدارس أو الجامعات وجزء أونلاين، وأي قرار يتغير يكون في صالح الطالب والأسرة، لافتا إلى أن أولياء أمور الطلاب والطلاب ووزارة التربية والتعليم والمدرسة والقائمين عليها جميعهم عليهم مسؤولية في إتمام العملية التعليمية.

وأضاف «عقبة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن النظام المناعي هو مجموعة حواجز مهمة، منها الحاجز الميكانيكي، الموجود من الجلد والأغشية المخاطية وما يتم إفرازه عليها من الكيماويات إلى جانب حاجز بيولوجي من الميكروبات التي تعيش بشكل تكافلي، وهذه ميكروبات مفيدة، لأنها تمنع أي دخيل يخترق الجسم.

وأشار إلى أن هناك نظام المناعة الفطرية، وهذه مناعة غير مدربة، فبمجرد تعرضها لأي دخيل من أي ميكروبات أو فيروسات، من المفترض أنها تبدأ في الهجوم عليها فورا، إضافة للمناعة المكتسبة من خلال الخلايا الليمفاوية، لافتا إلى أن وجود عرض واحد فقط يشير إلى نقص في المناعة أو ضرورة رفعها ليس بهذه البساطة، حيث يوجد بعض الأحيان نجد أشخاصا لديهم علامات من نقص المناعة، نتيجة في أجسام مضادة، وفي نفس الوقت لديهم مشكلات في زيادة المناعة.

وأوضح أن يمكن أن نجد شخصا لديه نقص في الأجسام المضادة من نوع iga، والتي توجد على الأغشية المخاطية، وتعتبر حاجز صد يمنع دخول الميكروبات إلى الأغشية المخاطية في الأنف والشعب الهوائية، ولكن إذا نقص قد يؤدي لالتهابات وأمراض المناعة الذاتية والحساسية، فنجد المناعة مرتفعة من الناحية الأخرى، متابعا: «الشخص الواحد ممكن يكون عنده نقص في الأجسام المضادة وفي نفس الوقت عنده علامات زيادة في المناعة».

ولفت إلى أن محاولة الشخص في التعامل مع المناعة بهذا الشخص البسيط غير دقيق، والشخص الذي يعاني من التهابات المتكررة لا بد من فحص نفسه عند متخصص، والموضوع ليس ببساطة استخدام فيتامينات أو تناول كميات كبيرة.