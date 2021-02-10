لميس الحديدي تطالب بمعاقبة «الشحات وكهربا»: حبكت تسلم ما تشاور يا أخي

طالبت الإعلامية لميس الحديدي، النادي الأهلي بتوقيع عقوية على لاعبيه حسين الشحات ومحمود كهربا، بعدما خرقا نظام «الفقاعة الطبية»، المطبق بكأس العالم للأندية، الجارية الآن، وقاما بمصافحة الكابتن محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي السابق، خلال مباراة النادي الأهلي مع نادي بايرن ميونخ الألماني، وتسبب ذلك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «fifa»، باستبعاد اللاعبين من قائمة النادي الأهلي بمباراته القادمة أمام نادي بالميراس البرازيلي، للمنافسة على برونزية البطولة.

وقالت «الحديدي»، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على شاشة «on»، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أوضح أيضا أن النادي الأهلي لا يحق له التظلم على هذا القرار، مشيرة إلى أن هذا قرار نافذ، «وليتحمله بقى اللاعبين والنادي».

وألمحت الإعلامية، أظن أن الأهلي بعد هذه البطولة لابد أن يوقع عقوبات على اللاعبين، متابعة: «اللاعب مش ملك نفسه، ملك النادي وجماهيره»، ويجب أن تلتزم بالقواعد والقوانين، وأي خرق تقوم به لتلك القوانينن يجب أن يتحمل مسؤوليته، متعجبة مما فعله اللاعبان «خلاص يعني حبك أروح أسلم بالأيد، حبكت الأحضان وحاجات كدا، ما تشاور يا أخي، من بعيد وخلاص»، مشددة «حاجة بصراحة تفور الدم».

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق بالميراس البرازيلي، يوم الخميس القادم، لمنافسة على الميدالية البرونزية للبطولة، بعد فشل الأهلي في تخطي النادي الألماني، الذي حجز مقعده بالمباراة النهائية للبطولة، التي سيواجه فيها نادي تيغريس المكسيكي، بعد ان فاز في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين لصفر، أحرزهما مهاجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الفائز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب بالعالم عن العام الماضي.

ومن المقرر أن يعود النادي الأهلي من قطر، بعد نهاية أحداث مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع ببطولة، ليستكمل من جديد مشواره ببطولة الدوري المصري.