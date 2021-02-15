في اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. تعرف على أماكن العلاج بالمجان

يحتفل العالم باليوم العالمي لعلاج سرطان الأطفال، اليوم الاثنين الموافق 15 فبراير، وذلك لتوحيد الجهود للتصدي لهذا المرض، ورفع مستوى الوعي حوله.

ويصاب الأطفال بالسرطان في نفس أعضاء الجسم التي تصيب البالغين، ولكن الفرق أنه يحدث لدى الأطفال فجأة دون أي أعراض مبكرة، ومن أكثر أنواع السرطان التي تصيب الأطفال، هو سرطان الدم، الدماغ والجهاز العصبي، الأورام الليمفاوية، الكلى، ومعرفة أماكن العلاج بالمجان.

وفي هذا الصدد تقدم جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يتم تقديمها في مجال الصحة والطب، أماكن علاج السرطان بالمجان، ضمن اليوم العالمي لسرطان الأطفال، في السطور التالية..

مستشفى 57357

واحد من أهم وأشهر أماكن علاج سرطان الأطفال، ومستشفى 57357 سرطان الأطفال بالمجان، وتوجد في 1 شارع سكة الإمام -مجرى العيون- السيدة زينب، ويمكن التواصل تليفونيًا على الرقم: 0225351500.

مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد

يعد صرحا جديدا لعلاج السرطان بالمجان في الصعيد يُجرى افتتاحه قريبًا، ويوجد في محافظة الأقصر مدينة طيبة الجديدة -حي وسط المدينة- الأقصر، ويمكن التواصل تليفونيًا على رقم تليفون: (+2095) 2399300.

مركز أورام طنطا

يعالج آلاف المرضى بالمجان، ويجد في 6 ش الدكتور نجاتى متفرع من شارع الجيش، ويمكن التواصل هاتفيًا على الأرقام 040342123.

المعهد القومي للأورام

من أهم الأماكن المتخصصة التي تقدم كل أنواع الأورام، سواء للأطفال أو البالغين، ويتواجد في 1 ميدان فم الخليج -قصر العيني– كورنيش النيل، ويمكن التواصل معه تليفونيًا على رقم: 0223626774.

مستشفى 500 500 لعلاج السرطان

المستشفى يتبع المعهد القومي للأورام الجديد التابع لجامعة القاهرة، ويوجد في مدينة الشيخ زايد، ويمكن التواصل على الأرقام التالية 0226908500، 0222907500.

مركز أورام جامعة المنصورة

من المراكز التي تتواجد في مصر، ويقدم خدمة علاج السرطان بالمجان، ويوجد في المنصورة في شارع جيهان، مدخل العيادات الخارجية، ويمكن التواصل تليفونيًا على الأرقام التالية +2 050 2202942، 050 2202942.