استقرار الخضروات وارتفاع ملحوظ في أسعار الفاكهة بالإسماعيلية

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في أسعار الفاكهة، واستقرت أسعار الخضروات عند أسعار أمس الأحد بعد انخفاضها علي مدار الأسبوع الماضي مع استمرار ارتفاع سعر الطماطم نسبياً.

أسعار الفاكهة

وشهد سوق الفاكهة ارتفاعا نسبيا في الأسعار، صباح اليوم حيث سجل اليوسفي 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 4 جنيهات علي مدار الأيام الماضية والبرتقال 6 جنيهات بدلاً من 5 جنيه للكيلو في أسواق التجزئة ومع البائعين فيما وصل الموز إلي 12جنيه للممتاز و10 جنيهات للدرجة الأولي.

وتوقف سعر العنب عند 11 جنيهًا للكيلو فيما سجل التفاح المصري 20 جنيهًا للكيلو بدلاً من 18 جينه ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الطماطم

وسجلت الطماطم اليوم الإثنين 4 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة لترتفع نسبيا بعد استقرار سعرها عند جنيهان ونصف طوال الأسبوع الماضي وجنيه ونصف في أسواق الجملة وخاصة سوق المستقبل.

سعر الفلفل

وتراوح سعر كيلو الفلفل بين جنيهان وجنيهان ونصف للكيلو في أسواق الجملة، بينما وصل إلي 3 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة بالمحافظة و4 جنيهات في بعض الأسواق، ليحقق ارتفاع نسبي جنيه بعد وصول سعره إلى جنيه ونصف فقط خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر الباذنجان في أسواق التجزئة وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرشا وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

سعر البطاطس

وسجلت البطاطس انخفاض جديداً بدء من الجمعة الماضية حيث بلغ سعر الكيلو جنيهان فقط، في أسواق التجزئة بعد وصوله 4 جنيهات للكيلو في بعض الأيام الماضية.

واستقر سعر البصل بين 3 و4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.