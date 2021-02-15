بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي ومطروح» لإقامة مشروعات بالمحافظة

شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة مطروح.

ووقع البروتوكول اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بمقر ديوان عام الوزارة.

وأكد «مرسي» أن هدف البروتوكول تنفيذ مشروعات بالمحافظة لتنفيذ أعمال مقاولات واستشارات هندسية، مشيرا إلى أنه يعد استمرارا للتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في مختلف المجالات.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارته للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، في إطار خطة التنمية المستدامة بالدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين، ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية.

وأكد المهندس محمد أحمد مرسي، حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة، وطبقا للمقاييس العالمية، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن ثقته في إمكانيات شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، الموكل إليها تنفيذ بنود البروتوكول، نظرا لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي تسند لها بالجودة المطلوبة، وفي التوقيتات المحددة، بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركة رائدة في مجال التشييد والمقاولات.

وأشار «شعيب» إلى أن المحافظة ستحدد بموجب هذا البروتوكول المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة، وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات؛ للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، في إطار وضع مطروح الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير فيها، بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمــي للوزارة، حرص الوزارة على توجيه مختلف الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة، لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة مطروح، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية، على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.