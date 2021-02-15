عاجل.. بدء حصر المنشآت الواقعة يمين ويسار الدائري بمسافة 25 مترا

أكّدت مصادر مسؤولة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، أنَّه يتم حاليا اخطار وتنبيه ملاك كل المنشآت الواقعة يمين ويسار الطريق الدائري بسرعة التوجه للأحياء والمدن والمراكز الواقعة في نطاقه لإخطار مديرية المساحة، وتقديم ما يفيد الملكية لإمكان تقدير التعويضات لأعمال توسعه الطريق الدائري المقترح تنفيذها.

وجاء في خطاب يحمل رقم 61 بتاريخ 25 من شهر يناير من العام الجاري، صادر من اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظه القليوبية، موجه إلى رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظة، أنَّه بالإشاره إلى أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وحيث أنَّه تمّ تحديد نطاق التوسعة بمسافه 25 مترًا تقريبًا يمين ويسار الطريق.

وتابع الخطاب: «لذا يرجى التنبيه على جميع ملاك كل المنشآت أراضي وعقارات وورش وغيرها، في نطاق التوسعة أن يقوم بالتوجه للحي لأخطار مديرية المساحة وتقديم ما يفيد الملكية، لإمكان تقدير قيمه التعويضات عن طريق مديرية المساحة، ومن لم يتقدم بتلك الأوراق يعتبر إقرار بعدم ملكية للأرض وما عليها».