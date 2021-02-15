الخطيب عن العدادات الكودية: الكهرباء مبتقطعش بالليل حتى لو الشحن خلص

علّق الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة «الوطن»، على إعلان وزارة الكهرباء تلقي 282 ألف طلب لتركيب عدادات كودية في 9 محافظات بصعيد مصر، قائلًا إنّ المجتمع المصري يتحول بفعل الإدارة الجديدة من البيروقراطية والتعقيد التي تخلق مناطق فساد ورشاوى، إلى الإنجاز الحقيقي والتسهيل والإنجاز، ما أدى إلى تقليل مشكلات المواطنين مع الإدارات الحكومية المختلفة نتيجة الاتجاه إلى الرقمنة، موضحا: «العداد ده مبيقطعش بالليل، حتى لو الشحن أو الفلوس خلصت».

وأضاف الخطيب، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أنّ الاتجاه إلى الرقمنة لم يكن ليحدث لولا وجود اتجاه حقيقي من الدولة المصرية في الفترة الماضية، مدللًا على ذلك بعدم غياب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكثر من 10 أيام، كونه معنيًا بتسهيل الإجراءات الرقمية والإلكترونية.

وتابع مدير تحرير جريدة «الوطن»، أنّ مشروع التحول إلى العدادات الكودية أحد أشكال الاتجاه إلى الرقمنة: «بعد فترة لن يكون المواطن مجبرًا على التعاون مع الموظفين للحصول على الأوراق وهي الطريقة التي نعرفها جميعًا».

وعن تخوف بعض المواطنين من زيادة الفاتورة بسبب التحول إلى العدادات الكودية، قال الخطيب: «ما يريبك إلا ما لا يريبك، فالمواطن يشكو طول الوقت من قراءة العداد العادي، ودائما يقول إنّ القراءة أكثر من معدل استخدامه الطبيعي، لذلك يجب أن نحل المشكلة من خلال استخدام العداد الكودي».

وفنّد الكاتب الصحفي، ما يتداوله البعض بشأن انقطاع الكهرباء في أي وقت بسبب العدادات الكودية حال انتهاء الشحن: «العداد ده مبيقطعش بالليل ده لو الشحن أو الفلوس خلصت، وبيقطع في النهار، وبالتالي لازم المواطن يحدد هو عاوز ايه، دايرة الشك والمشكلات والريبة، ولا تكون أموره كلها محددة».