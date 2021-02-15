«شعبة الدواجن» تحذر المزارع: الإفراط في المضادات الحيوبة يسبب السرطان

حذرت شعبة الدواجن من المضادات الحيوية التي يستخدمها المربين في المزارع قبيل شهر رمضان بكثرة، مؤكّدة أنَّ الهدف من استخدامها هو زيادة الإنتاج والربح، لكنها تتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان.

جاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الدواجن الحية ارتفاعاتها في السوق المحلية، مع ثبات أسعار البط، ليباع بسعر 28 جنيهًا للكيلو في الأسواق للمستهلك مقابل 24 جنيها لكليو البط.

وحذر عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، من خطورة الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بالدواجن، موضحًا أنَّ المضادات الحيوية تستخدم لهدفين إما كعلاج أو لتحفيز النمو وزيادة الوزن عند الدواجن

وتخوف «السيد»، في تصريحه لـ«الوطن»، من انتشار استخدامها قبيل رمضان مدعومة بزيادة الإنتاج وتعويض خسائر المربين الفترة الماضية، مفيدًا بأنَّ عدد كبير من المربين يجاهلون فترات الأمان وهي تخلص جسم الدجاجة من المضاد الحيوى والتى تقتضى عدم السماح ببيعها حتى يتم التخلص من متبقيات المضاد الحيوى أو فضلاته وهى فترة تستغرق من 3 - 4 أيام.

ونوه إلى أنَّ عدم التخلص من آثار المضاد الحيوي يجعل لها آثار متبقية ويجعل اللحوم ملوثة والمذاق غير مألوف، كما يؤثر وجود هذه المتبقيات في الدجاجة، وبالتبعية على صحة الإنسان، داعيًا إلى إخضاع هذه المزارع إلى الرقابة الصارمة وتعيين دكتور بيطري في كل مزرعة لمتابعة الدورة الإنتاجية.

ونوه إلى أنَّ ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة الصفرا والصويا من 5750 لـ8350 جنيها للطن، والكتكوت من 6 جنيهات لـ9 جنيهات، ما تسبب في ارتفاع متواصل بأسعار الدواجن في السوق المحلي، متوقعًا ارتفاعًا بقيمة تتراوح ما بين 2-3 جنيهات في سعر الدواجن خلال شهر رمضان.

وأضاف أنَّ مصر تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، مستبعدًا حدوث أزمة في الإنتاج لاستعدادات المربين لهذا الشهر، مبينًا أنَّ أعدادًا كبيرة من المربيين أعلنو جاهزيتهم لشهر رمضان، لزيادة الطاقة الإنتاجية للدواجن، لتصل إلى 2.2 مليون طائر يوميًا، مقابل 1.5 مليون طائر حاليًا، لتغطية الاستهلاك لمتزايد عليها خلال هذه الفترة من كل عام بنسبة 30%، متوقعًا أنَّ يرتفع الطلب خلال الـ10 أيام الأولى منه، بينما يقل الاستهلاك تدريجيًا خلال باقي أيامه.

ومن جهته، قال أحمد سعيد عضو شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، ثبات أسعار البط في الأسواق ليباع الكيلو بـ24 جنيهًا بفارق 4 جنيهات عن الدواجن، مشيرًا إلى أنَّ مصر تستورد من فرنسا البلد المورد الأساسي للسوق المحلي للبط المولر، مبينًأ أنَّ حجم الاستهلاك السنوى محليا يصل إلى 25 مليون بطة سنويًا منهم 10 ملايين إنتاج محلي تقريبًا من كل أنواع البط.

متوقعا أن يستقر السوق خلال شهر رمضان وان يلبى الانتاج زيادة الاستهلاك لتلبية احتياجات السوق.