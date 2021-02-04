أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 4-2-2021 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن، حالة من الاستقرار اليوم في الأسواق المحلية، وهي نفس الأسعار الذي شهدتها الثروة الداجنة منذ بداية الشهر الماضي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم بالأسواق المصرية، وفقًا للغرفةالتجارية ولما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

بورصة الدواجن اليوم

وقال عبدالعزيز، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بالمزارع يتراوح بين 21 إلى 22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا للكيلو ويتغير حسب كل منطقة.

سعر الدواجن البلدي

أما عن سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي، فيتراوح بين 27 إلى 28 لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 إلى 33 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم

ونوه رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

سعر البط

أما عن سعر الجملة للبط الأبيض يتراوح بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، كما يتراوح سعرالجملة للبط المسكوفي بين 36 إلى 37 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض إلى 34.5 جنيهً في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا.