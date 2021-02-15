تدشين 6 مذابح بكنيسة مارجرجس في الإسكندرية

دشن البابا تواضروس الثاني وخمسة من أحبار الكنيسة، اليوم الاثنين، 6 مذابح بكنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة محرم بك في الإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونات شرقيات الهياكل وحامل الأيقونات.

وجاءت أسماء المذابح الستة كالآتي: «المذبح الرئيس بالكنيسة الكبرى على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا أنطونيوس، والبحري على اسم الشهيد مار مينا، ومذبح بكنيسة أسفل الكنيسة الكبرى على اسم السيدة العذراء والشهيد أبانوب، ومذبح بكل من منارتي الكنيسة».

وتعد تلك الكنيسة الثانية التي يقوم البابا بتدشينها خلال العام الجاري في مقر كرسيه بالإسكندرية، وذلك خلال زيارته الرعوية الثانية لمدينة الإسكندرية خلال العام الجاري، عقب زيارته الأولى خلال عيد الغطاس، يناير الماضي، إلا أن تلك المرة جاءت وسط حضور شعبي لم يزد عن 25% من نسبة الحضور الطبيعي للكنيسة، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية، من حيث ارتداء الكمامة والتباعد.

وشارك في صلوات التدشين «الأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر»، كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وقال البابا تواضروس الثاني، إن تدشين الكنيسة يعد بمثابة عيد ميلادها الحقيقي أي أن عيد ميلاد كنيسة الأنبا موسى بالإسكندرية يتزامن مع عيد الحب، لافتاً إلى أن تدشين المذبح مثل المعمودية للإنسان المسيحي لا يتم إلا مرة واحدة في العمر،

وشرح البابا للشعب تفاصيل التدشين: «يتم صب زيت الميرون ونمسح المذبح كله ثم نطلق عليه مذبح مدشن للرب وبعد ذلك ندشن الأيقونة الشرقية، ثم ندشن باقي أيقونات الكنيسة وندشن المعمودية وأي معمودية تدشن على اسم يوحنا المعمدان».