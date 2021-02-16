7 أهداف لمدونة السلوك المهني لضبط أداء المحامين: «خلق كوادر نقابية»

وضعت نقابة المحامين، عدة أهداف لمدونة السلوك المهني، لضبط أداء المحامين خلال الفترة المقبلة، لإعلاء قيم رسالة المحاماة وتعظيم دورها في المجتمع والوعي بقانون المحاماة المصري وخلق كوادر نقابية في المستقبل، «الوطن» ترصد تلك الأهداف في 7 نقاط:

1ـ إعلاء قيم رسالة المحاماة وتعظيم دورها في المجتمع المصري والعربي من خلال بيان مضمون هذه الرسالة وترسيخ مفهومها بمعلومات محددة (غير مطلقة)، تساهم في تحسين السلوك المهني للمحامي والارتقاء بواجباته وفق معايير أخلاقية رفيعة ومعايير مهنية تتسم بالإتقان والاحترافية.

2ـ تلقي كل المقترحات ذات الصلة بمدونة السلوك المهني من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور قرار النقيب العام ببدء إعداد مشروع لمدونة السلوك المهني للمحامين إعمالًا للمادة (62) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

3ـ تعظيم الوعي بقانون المحاماة المصري والقوانين المقارنة، حتى يكون لدى المحامي علم ودراية حقيقية بحقوقه وواجباته المهنية، ويكون على علم ببعض المدونات المطبقة بالفعل في الدول العربية ومعظم دول العالم.

4ـ المساهمة في خلق كوادر نقابية في المستقبل تستطيع – من خلال ما سوف تكتسبه من معارف متخصصة في قانون المحاماة ومدونة السلوك المهني – النهوض برسالة المحاماة في العمل العام النقابي.

5ـ الارتقاء بالمعارف الإدارية اللازمة للمحامين، ما يساهم في القدرة على إدارة مكاتب المحاماة المنفردة وشركات المحاماة بأفضل الطرق والآليات المعاصرة، والتي تؤدي إلى انتشار البيئة المهنية الاحترافية وجذب العملاء نحو أعمال ومهام أرباب رسالة المحاماة.

6ـ إعادة هيبة ومكانة مهنة المحاماة في المجتمع من خلال تعظيم الوعي بأهمية مدونة السلوك المهني وقدرتها على كسب ثقة المواطنين والمؤسسات بالنظر إلى ما لرسالة المحاماة من دور رئيس في مشاركة السلطة القضائية في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.

7ـ بناء مجتمع مهني راقٍ فكرًا وسلوكًا وعلمًا وعملًا، ما يساهم في عودة هيبة ومكانة المحاماة في المجتمع المصري.