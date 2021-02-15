أبطال «السرب» يكشفون عن شخصياتهم خلال أحداث الفيلم (صور)

كشف عدد من أبطال فيلم «السرب» عن الشخصيات التي ستظهر ضمن العمل السينمائي، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض.

آسر ياسين يقدم شخصية المقدم طيار هشام جلال

ونشر الفنان آسر ياسين، أول صورة له من كواليس فيلم «السرب»، والذي تم طرح البرومو الدعائى الأول له الساعات الماضية، وظهر وهو يؤدي التحية العسكرية، كما ظهر بالصورة اسم شخصيته بالفيلم وهو «المقدم طيار هشام جلال».

أحمد حاتم يقدم شخصية الشاذلي

وكشف الفنان أحمد حاتم، عن الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث فيلم «السرب»، وعلق على صورته قائلاً: «الشاذلي السرب».

شريف منير يقدم شخصية الفريق شريف المصري

ويقدم الفنان شريف منير خلال أحداث فيلم «السرب»، شخصية مميزة، حيث نشر منير صورة له وهو يرتدي بدلة ضابط، معلقا: «قريبا، الفريق شريف المصري في السرب».

كلمة الرئيس السيسي في برومو فيلم «السرب»

تناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمرًا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع تنظيم داعش بمدينة درنة في ليبيا.

والفيلم يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد تنظيم داعش، ويناقش قضية الإرهاب، بصورة شاملة تكشف خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

فيلم «السرب» من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم .