عاجل.. غلق كوبري ترسا كليا لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كوبري ترسا في الاتجاهين لمدة شهر بدءًا من الساعة الثانية عشر صباح الثلاثاء الموافق 16/2/2021 حتى صباح يوم الاثنين الموافق 15/3/2021، للقيام بأعمال إنشائية الخاصة بمشروع توسعة الكوبري.

وقال اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، في تصريح صحفي، اليوم، إن إدارة المرور انتهت من تخطيط التحويلات المرورية اللازمة، من خلال تغيير حركة المركبات القادمة من شارع ترسا إلى الاتجاه يسارا بشارع محمد سالم ثم استكمال السير حتى شارع الاهرام ثم السير يمينآ اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين .

وعن حركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير باتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا، جرى تحويلها للسير يمينآ بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الأهرام ثم الدوران والعودة بشارع الأهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مره أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال، لافتًا إلى أن الادارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية .