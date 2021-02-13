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محمود مسلم

«الجيزة»: غلق جزئي لكوبري البرنسيسة الجديد 8 أيام لصيانة الفواصل

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الوطن
01:32 م | السبت 13 فبراير 2021
كوبرى

كوبرى

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء الشركة المنفذة لأعمال صيانة الفواصل العرضية أعلى كوبري البرنسيسة الجديد، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بطريق المنصورية القادم من مناطق مدينة كرداسة والطريق الدائري «القوس الغربي» اتجاه شارع الأهرام.

من جهته، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بالتناوب لكوبري البرنسيسة الجديد لمدة 8 أيام تنتهي صباح السبت المقبل، وأن يكون العمل على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور.

ووجه محافظ الجيزة، في بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أجرت تنسيقًا مع الشركة المنفذة، ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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