تطوير 3930 منزلا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية

أكد المهندس محمد ربيع مدير مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، أنه تم الإنتهاء من حصر 3930 منزلا بمركزي أشمون والشهداء، ضمن مبادرة «سكن كريم»، موضحا أن المؤسسة اطلعت على تقارير الوحدات المحلية ووحدات التضامن وفرق العمل الميداني الخاصة بالمبادرة كمرحلة أولي، وسيتم البدء في الفحص الميداني والإستقرار بعدها على الحالات التي تشملها المبادرة.

شروط ومعايير تطوير المنازل

وأوضح مدير مبادرة «حياة كريمة» بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المعايير الخاصة بمبادرة سكن كريم علي مستوي الجمهورية، وهي أن يكون منزلا من دور واحد مبني من بلوك أو طين، وأن يكون الترميم وإعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياه الأسرة، وعدم وجود سقف للمنزل أو وجود سقف على وشك الإنهيار وألا يكون الهدم حدث بفعل فاعل.

وأضاف، أن من بين الشروط المخصصة لسكن كريم، أن يكون المسكن الوحيد للأسرة وألا يكون هناك منزلا آخر للاسرة، وأن يكون المنزل المراد إعادة بنائه ملك الحالة ويوجد ما يثبت ذلك من الوحدة المحلية، وألا تزيد المساحة عن 90 مترا، موضحا أن الترميم أو تجهيز المنزل يكون لطابق واحد فقط .

القرى المدرجة في حياة كريمة بالمنوفية

وتشمل المبادرة الرئاسية القري المدرجة من المركزين لتنفيذ المبادرة، ففي مركز الشهداء 27 قرية هي «ابشادي، وأبوكلس، والعراقية، وبشتامي، وجزيرة الحجر، ودراجيل، ودناصور، ودنشواي، وزاوية البقلي، وزاوية الناعورة، وساحل الجوابر، وسرسموس، وسلامون بحري، وسلامون قبلي، وشمياطس، وكفر حجازي، وكفر دنشواي، وكفر سرسموس، ومنشأة السادات، ونادر، وعشما، وعمروس، وكفر عشما، وكفر الجلابطة، وكفر الجمالة، وكفر السوالمية، وكفر الشبع».

وفي مركز أشمون 54 قرية هي «قري، أبو رقبة، وابو عوالي، والأنجب، والحلواصي، والبرانية، والخور، والغنامية، والفرعونية، والقناطرين، والكوادي، وسبك الأحد، وسمادون، وسملاي، وسنتريس، وسهواج، وشاطنوف، وشعشاع، وشما، وشنشور، وشنواي، وشوشاي، وصراوة، وطليا، وطهواي، وقورص، والنعناعية، وبراشيم، وبوهة شطانوف، وجريس، ودروه، ودلهوم، وربما الأنجب، وساقية أبوشعره، وساقية المنقدي، وكفر عون، وكفر منصور»، فضلا عن 21 قرية أخرى.