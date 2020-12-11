"مياه القليوبية" تفتتح فرعا جديدا لمعامل الجودة بكفر شكر

افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القليويبة، فرعا جديدا لقطاع المعامل والجودة بمدينة كفر شكر، ضمن جهود الشركة للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية.

‎جاء ذلك بحضور الدكتور على رضوان، رئيس قطاع المعامل والجودة، والمهندس إبراهيم الوكيل، مدير فرع كفر شكر، ومنصور موسى، مدير العلاقات العامة، والعميد حسني عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة للأمن .

وحرص رئيس الشركة علي تفقد أقسام المعمل واستمع لشرح تفصيلي من الكيميائيين عن مكوناته، مؤكداً جهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية التابعة للشركة بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات بنطاق الفرع.

وأكد مجاهد أن شركة مياه القليوبية أولت اهتماما بالغاً بالمعامل لمراقبة جودة المياه المنتجة مع ضرورة الالتزام بمطابقتها للمواصفات القياسية، في ظل الاهتمام الشديد من قبل الدولة بنوعية مياه الشرب .

وشدد "مجاهد" على ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل الشركة والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام للتعرف علي نتائج العينات التي تفحص بمعامل شركة مياه الشرب حتى يتثنى اتخاذ الحلول الفورية لمعالجة أي مشكلة والوصول بها إلى المعايير القياسية العالمية وبخاصة التي حددتها منظمة الصحة العالمية وحرصا على إنتاج كوب ماء نظيف لما لذلك من مردود صحي للمواطن القليوبي.

واختتم اللقاء بالإعراب عن خالص شكره وتقديره للعاملين لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء لتقديم خدمة متميزه للمواطنين وقام سيادته بتكريم طاقم العمل متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق لما هو قادم.