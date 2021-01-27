تعاون بين «مياه القليوبية» وروتاري مصر لتوصيل الخدمة لغير القادرين

وقع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، بروتوكول تعاون بين الشركة كطرف أول، والمهندسة نيرة عبدالوهاب، رئيس لجنة المياه بالمنطقة الروتارية مصر2451 كطرف ثان.

يأتي ذلك في مجالات المشاركة المجتمعية، وتنمية المجتمع من خلال دعم شبكات مياه الشرب، وتوصيلها للمناطق والأسر غير قادرين بمركز القناطر الخيرية، ورفع الوعي المجتمعى بشأن عنصر المياه.

كما يأتي هذا البروتوكول في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ إذ أن الشركة تعمل لدفع عجلة التنمية من توصيل مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا في قرى محافظه القليوبية.

في وقت سابق، افتتح «مجاهد» وممثلي نادي روتاري مصر، مشروع إنشاء الآبار الشاطئية بمحطة مياه باسوس المرشحة، بطاقة إنتاجية تبلغ 45 ل/ث بتكنولوجيا (RPF) الترشيح الشاطئ، بتكلفة تقديرية حوالي مليون ونصف جنيه، ومساهمة من نادي روتاري مصر بمبلغ 800 ألف جنيه، وتحمل الشركة باقي التكلفة، لسد احتياجات نقص المياه التي تعاني منه قرية باسوس، التي يبلغ عدد سكانها 75 ألف نسمة، فضلا عن عدد المصانع والورش الموجودة بالقرية، التي تقدر بحوالي 50 ألف عامل تقريبا.

وأكد مصطفى مجاهد، أن الشركة لبت مطالب أهالي قرية باسوس، بإحلال وتجديد شبكة المياه بالقرية، التي أصبحت لا تتناسب مع الكثافة السكانية بالقرية والتوسعات العمرانية والمصانع والورش الموجوده بها؛ إذ بلغت التكلفة التقديرية لإحلال وتجديد شبكات المياه بالقرية حوالي 5 ملايين جنيه تقريبا، بإجمالي أطوال شبكات 10 كيلو مترات تقريبا، وبأقطار مختلفة تستوعب الكثافة السكانية بالقرية، بالتزامن مع مشروع الآبار الشاطئية.

وأعرب رئيس شركة مياه القليوبية عن تقديره الشديد لدور نوادي الروتاري بمصر، خاصة التعاون المثمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتنفيذ عددا من المشروعات بمدن القناطر الخيرية وقليوب ومدينة الخصوص، متمنيا مزيدا من الدعم خلال الفترة المقبلة.