حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بسعيه الدائم ليكون في المقدمة في حياته العلمية والعملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء يمنحك سحرا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر الراحل نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.