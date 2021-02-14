حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحمل بقدرته على السعي باستماته وراء تحقيق آماله وطموحاته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 22 مارس.