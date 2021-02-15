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حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل مبدع وطموح ويحب المغامرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

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