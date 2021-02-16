حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصية مرحة واجتماعية، كما أنه يميل إلى الاستقلالية المالية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن ما تتوصل إليه.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تتملكك مشاعر حنين وتراجع الماضي وتحلل وتستنتج جيدا، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.