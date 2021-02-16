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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على إنجاز المهام المسندة إليه، كما أنّه صديق مخلص ومحب للبهجة، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تقوم بتنمية أعمال وتحصل بسهولة على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط لا تغامر وانتبه لنفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد يساعدك صديق أو حبيب على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

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