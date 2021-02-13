القوى العاملة: تعيين 3710 شباب واستخراج 1488 شهادة مستوى مهارة بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة تعيين 3710 شباب، بينهم 68 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 3583 راغب عمل، منهم 80 من ذوي القدرات.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 1488 شهادة قياس مستوى مهارة، و1491 رخصة مزاولة مهنة، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر يناير الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 39 منشأة، وإعادة التفتيش 162 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 49 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ35 منشأة أخرى.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 463 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 247 محضراً عمالياً ، وبحث 36 شكوى ، وعمل ندوة توعية حضرها 15 شخصاً.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، بواقع 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و30 منحة مولود بإجمالي 60 ألف جنيه، و11 منحة وفاة بمبلغ 40 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 118 ألف جنيه لـ47 حالة، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 7 عمال بمبلغ 2600 جنيهاً ، كما تم صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ10 آلاف و 557 عاملاً من المسجلين بواقع 5 ملايين و 278 ألفاً و500 جنيه .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 35 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 11 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

كما تلقت المديرية 669 شكوى عمالية ( فصل – مطالب )، تم تسوية 41 شكوى منها ودياً، وإحالة 130 شكوى للمحكمة العمالية ، و137 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 361 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.