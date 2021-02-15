وصول 3 آلاف رأس ماشية من العجول السوداني لميناء الطور نهاية فبراير

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة مروة أسامة، المدير التنفيذي لإحدى المؤسسات الخيرية، اليوم، بديوان عام محافظة جنوب سيناء، لبحث سبل استقبال لعدد 3 آلاف رأس ماشية من العجول السوداني، التي من المقرر أن تصل ميناء طور سيناء، آواخر شهر فبراير.

وجرى خلال اللقاء، استعراض موقف استيراد العجول لميناء طور سيناء، ونقلها لمزرعة خاصة بالحجر البيطري، والذي أعدت لهذا الغرض على مساحة 15 فدان، لمده 48 ساعة وهي المدة المقررة للحجر الخاص بالعجول.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري عمليات الذبح الفوري للعجول عقب انتهاء مدة الحجر داخل المجزر النصف ألي بمدينة طور سيناء، استعدادًا لتوريد اللحوم على منافذ التوزيع التي توجد بكافة محافظات مصر وليس بمحافظة جنوب سيناء فقط.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن عملية استقبال العجول السوداني بميناء طور سيناء بمثابة بداية للتشغيل الفعلي للميناء عقب تطويره على ثلاث مراحل.

وأوضح أن عملية تطوير الميناء تضمنت رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني والمنشآت الإدارية، وشبكات البنية التحتية، واستكمال البنية التحتية للمصانع، وإنشاء رصيف بحري بطول 270متر مربع، مبنى إداري، ومبنى لخدمة الصيادين، و حمام عمومي، وإنشاء سور، وغرفة أمن، وغرفة محول كهرباء، وشبكة مياه وصرف صحي، وكهرباء وأعمدة إنارة، ورفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بالميناء، ورفع كفاءة الورش، وإقامة مبنى القزق الميكانيكي، ومصنع ثلج بلاطات، وثلاجة حفظ بطاقة تخزينية تبلغ 30 طن، وإقامة منطقة للتعليب بتكلفة 195 مليون جنيه .

حضر اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد توفيق مدير ميناء طور سيناء، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينه طور سيناء، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، والدكتور أسامه إبراهيم، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة .