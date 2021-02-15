ضبط 24 طن دواجن مجهولة المصدر في كفر الشيخ.. «صور»  

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري، اليوم، من ضبط 24 طن دواجن مجهولة المصدر ومذبوحة بدون إشراف طبي بيطري، داخل مجزر بمدينة بيلا.

وكانت مديرية التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور أيمن عبد اللاه، وكيل وزارة الطب البيطري، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك، شنت حملة علي الأسواق والمحال التجارية والمجازر بمدينة بيلا، حفاظًا علي صحة المواطنين.

ضمت الحملة في عضويتها رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، والدكتور رامي سلامة، بالطب البيطري، وأعضاء جهاز حماية المستهلك، ومجلس مدينة بيلا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 طن دواجن تم ذبحها بدون إشراف طبي بيطري عليها، وبدون أي فواتير تدل علي مصدرها، داخل مجزر بمدينة بيلا، تمهيدًا لعرضها للبيع بالأسواق، بغرض الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 330 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارى قسم شرطة بيلا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي وقت سابق،ضبطت مديرية التموين بكفر الشيخ، كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزنين بدائرة قسم أول كفر الشيخ.

وردت معلومات للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تفيد قيام مسئولي مخزنين بدائرة قسم أول كفر الشيخ، بحيازة وتجميع السلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وجه وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتشكيل حملة بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، تضم رضا داود وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، لاستهداف المخازن المشار إليها.