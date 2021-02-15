محافظ المنيا يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرية جريس في أبو قرقاص

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بقرية جريس بمركز أبوقرقاص، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تضم 25 قرية، جرة إنهاء المشروعات بنسبة 100% في 6 قرى، وجار العمل في تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بـ19 قرية.

أكد المحافظ، أنه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية، فان المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهي مراكز «أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة، العدوة»، بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كل الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وتفقد المحافظ خلال جولته بالقرية، أعمال توسعة مدرسة جريس الابتدائية بطاقة 16 فصلا، ومشروع إنشاء صرف صحي جريس، ومشروع مد وتدعيم وتغيير اقطار شبكات المياه بالقرية.

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره، للرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي على مشروعات حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها بنطاق 5 مراكز بمحافظة المنيا، حيث ستعمل تلك المشروعات على إحداث تغير حقيقي في القرى بالمحافظة.

وأجرى المحافظ خلال تفقده للمشروعات الجاري تنفيذها، جلسة حوارية مع أهالي قرية جريس، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تجريها المحافظة مع أهالي القري المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.

حضر اللقاء دكتور محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص وممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ووكلاء الوزارة ومديري الخدمات و ممثلي الهيئات بالقطاعات المنفذة للمشاريع.

استمع المحافظ، للمقترحات المقدمة من أهالي القرية لتحديد أولويات الاحتياجات المطلوبة للتطوير لخدمة أهالي القرية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري منها حل عدد من المشاكل الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، دعم وتدعيم للكهرباء، ومد شبكات الصرف الصحي، وإنشاء مدرسة ثانوي بالقرية.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين، مشيراً إلى ان اعمال التطوير تشمل كافة القطاعات الخدمية المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والتي تحقق المصلحة العامة لهم.