حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي

لكل برج إيجايباته وسلبياته التي تختلف عن الآخر، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، لمواليد الـ12 برج مثل برج الحمل، برج الثور،برج الجوزاء، برج السرطان، برج الأسد وغيرها، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء يمنحك سحرا وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة دنيا بطمة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا لكن عليك أن تحرص على الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تراقب في صمت وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكون رأيا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذاب الأحباب وتضعهم في مقدمة اهتمامك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة نهلة سلامة، ويوافق تاريخ ميلادها 31 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يضع على عاتقك مسئوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي لتحدد أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم للمغامرة وقدرتك على التجديد والابتكار تبعث البهجة والإعجاب بك في قلوب من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اليوم مناسب للتعبير عن نفسك قولا أو كتابة وتؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم تستطيع أن تكون القائد لمسار حياتك الشخصية ويمنحك الفلك سحرا وتألقا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء العمل مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول اليوم أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تظهر اليوم تميزا وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك ملهما وقد تأتيك فرصة تحلم بها.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب وتحصل في المقابل على الحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وقد يثير الخلافات فاصبر للغد كي تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم قد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق تواصلا رائعا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك اليوم لتوجيه جهودك فيما يحقق لك فائدة، فقط اعتن بحساباتك وراجع جيدا خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.