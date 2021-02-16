حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتسم بالقوة والعاطفية وأبرز عيوبه حب التملك والغيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تظهر اليوم تميزا وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.