محافظ الفيوم استعدادا للطقس السيء: كل الاحتمالات موضوعة في الحسبان

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن أجهزة المحافظة مستعدة لموجة الطقس غير المستقرة، التي من المتوقع أن تواجه البلاد، خلال الأيام القادمة، لافتا أنه يتم مراجعة التنبؤات الطقسية، التي تأتي من غرفة عمليات وزارة الري ومن هيئة الأرصاد الجوية، على مدار الساعة، وموضحا أن الفيوم من المتوقع أن تشهد امطارا من خفيفة إلى متوسطة، ورغم ذلك وضع في الحسبان حدوث السيناريوهات الأعلى شدة.

وقال «الأنصاري»، خلال مداخلة هاتفية الأثنين، مع قناة «extra news»، إنه ضمن الاستعدادات لموجة الطقس غير المستقر، المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام القادمة، كان هناك أمس اجتماع لغرفة العمليات، التي شكلت لمواجهة تلك الموجة، حيث تم مراجعة أخر المستجدات.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه كان هناك مراجعة مع جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، حول تحديد أماكن تمركز التيارات وانتشارها بشكل واضح، في الأماكن المتوقع فيها سقوط أمطار.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، كان هناك مراجعة مع مديرية الري، «مزاريب» الترع والمصارف، وتأكدنا من مخرات السيول وأنها مطهرة وليس بها إي إعاقات، لافتا أن المحافظة قامت أيضا برفع درجة استعداد الحماية المدنية كخط دفاع ثاني، في حالة الحاجة لسيارات الحماية المدنية لشفط المياه.

وأكمل، فشركة المياه والصرف الصحي، أيضا لها دور مع المحافظة، في التعامل مع أزمات الأمطار وموجات الطقس غير المستقرة، خلال الفترات السابقة، ويتم التنسيق معها ايضا لمواجهة الموجة القادمة.

وواصل «الأنصاري»، كما قامت المحافظة بالتعاون مع شبكة الكهرباء في الفيوم، بمراجعة حالة المولدات، حيث تم الدفع بحوالي 16 فريق صيانة، استهدفوا الأماكن الحيوية بالمحافظة، ومشددا أن محطات الرفع الخاصة بالصرف الصحي، أو محطات الرفع الخاصة بمديرية الري، جميعا خضعت لتجهيزات عالية، لمواجهة تلك الموجة، التي أعرب عن تمنيه أن تمر بسلام.