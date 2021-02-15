غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بنجع حمادي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومجلس مدينة قنا، شن حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية في مدينة نجع حمادي، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء وضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عبداللاه خبير، رئيس مدينة نجع حمادي، إن رجال الضبطية القضائية شنوا حملة مساء اليوم الاثنين، على مراكز الدروس الخصوصية المتواجدة في نطاق مركز نجع حمادي وتم غلق عدة مراكز، وتشميعها بمعرفة الوحدة المحلية والقيادات الأمنية.

وكشف أن الحملة تمكنت من ضبط 5 سناتر للدروس الخصوصية في المدينة، وتحرير محاضر ضد المعلمين في هذه المراكز، الذي وجدتهم اللجنة وهم يعطون دروسا لعدد من الطلاب.

وأصاف «عبداللاه»، أن الحملات اليومية مستمرة لغلق السناتر وتطبيق الإجراءات الاحترازية، خوفًا على سلامة الطلاب والطالبات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كانت محافظة قنا، وخاصة رجال الضبطية القضائية في كل المصالح الحكومية، تعمل على تطبيق القانون في تطبيق الإجراءات الاحترازية المواجهة لفيروز كورونا، ومنها فرض غرامات على المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات، وتحرير محاضر ضد المخالفين وفض الاسواق الشعبية وسرادقات العزاء، وحفلات الافراح المخالفة، فضلا عن غلق سناتر الدروس الخصوصية.

وكانت تمكنت الحملات من تحرير أكثر من 3000 محضر لعدد من المواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة، كم تم فض 8 سرادقات عزاء وحفلات زفاف في مناطق مختلفة في محافظة قنا، وفض عشرات الاسواق الشعبية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اقرتها الحكومة منذ أزيد من شهر.